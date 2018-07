Singapur (dpa) - Die Ölpreise halten sich trotz leichter Kursverluste auf ihrem hohen Niveau. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Auslieferung im März kostete am Morgen 101,42 US-Dollar. Das waren 33 Cent weniger als am Vortag.

Am Dienstag war der Brent-Preis zeitweise über die Marke von 102 Dollar geklettert. So viel hatte Nordsee-Öl zuletzt vor 28 Monaten gekostet. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank am Mittwochmorgen um 28 Cent auf 90,49 Dollar.

Haupttreiber am Ölmarkt sind nach wie vor die Unruhen in Ägypten. Das nordafrikanische Land ist zwar kein wichtiger Ölproduzent, es kontrolliert aber den Suezkanal, über den ein großer Teil der regionalen Ölproduktion transportiert wird. Zudem wird befürchtet, dass die Unruhen auf weitere Staaten in Afrika und im Mittleren Osten übergreifen könnten.