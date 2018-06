Los Angeles (dpa) - Ein witziges Mutter-Sohn-Team: Barbra Streisand («Meine Frau, unsere Kinder und ich») darf in der Road-Trip-Komödie «My Mother's Curse» ihre mütterliche Seite ausleben. Seth Rogen («The Green Hornet») spielt ihren Sohn, einen erfinderischen Geschäftsmann, der auf einer gemeinsamen Reise seine neuesten Produkte verkaufen möchte.

Auf dem Trip will er auch versuchen, seine Mutter mit einer verflossenen Liebe zusammenzubringen. Anne Fletcher («Selbst ist die Braut») will in diesem Frühjahr mit den Dreharbeiten beginnen, berichtet «Variety». Das Drehbuch stammt aus der Feder von Autor Dan Fogelman («Rapunzel - Neu verföhnt»,«Bolt - Ein Hund für alle Fälle», «Cars»), der damit seine eigenen Erlebnisse von einer Reise mit seiner Mutter verarbeitet.