München (dpa) - Die große Trauerfeier für Bernd Eichinger findet kommenden Montag in München statt. Das hat die Produktionsfirma Constantin bestätigt. Die Feier für den gestorbenen Filmproduzenten ist um 11.00 Uhr in der St. Michaelskirche geplant. Danach werde es einen Empfang geben. Eichinger war in der vergangenen Woche im Alter von 61 Jahren in Hollywood an einem Herzinfarkt gestorben.

