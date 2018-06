Sydney (dpa) - Der riesige Zyklon «Yasi» tobt unmittelbar vor der australischen Nordostküste. Seine ersten Ausläufer waren mit heftigen Windböen bereits an Land zu spüren. In Ayr südlich von Townsville fiel der Strom aus, erste Bäume wurden umgerissen. Die Regierungschefin von Queensland, Anna Bligh, forderte die Anwohner auf, sich in sicheren Räumen zu verbarrikadieren. Für eine Flucht sei es zu spät. In dem Gebiet leben rund 300 000 Menschen. In der Region sitzen auch ausländische Touristen fest. «Yasi» ist vergleichbar mit Hurrikan «Katrina», der 2005 die Südküste der USA verwüstete.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.