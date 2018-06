St. Goarshausen (dpa) - Knapp drei Wochen nach dem Unglück des Säuretankers bei St. Goarshausen geht es jetzt auch rheinabwärts wieder voran. Seit heute dürfen erste kleine Schiffe die Unfallstelle beim Loreley-Felsen testweise passieren. Das sagte ein Sprecher des Wasser- und Schifffahrtsamtes Bingen. Bis Mittag sollen sechs Schiffe an dem havarierten Tanker vorbeifahren - insgesamt warten in dieser Richtung rund 400 Schiffe darauf, dass es endlich weitergeht. Der Schiffsverkehr in der Gegenrichtung, der schon seit zwei Wochen wieder läuft, ist während der Probefahrten gesperrt.

