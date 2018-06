Washington (dpa) - Schwer vorstellbar, aber: Phil, das weltberühmte Murmeltier in Punxsutawney im US-Bundesstaat Pennsylvania, sagt voraus, dass der Frühling bald Einzug in den USA halten wird. Wie jedes Jahr am 2. Februar, dem «Groundhog Day» (Murmeltiertag), hat das kleine Pelztier seine Wetterprognose abgegeben. In einem Drittel des Landes sieht es allerdings gar nicht nach Winterende aus. Millionen Amerikaner bereiteten sich dort auf den Höhepunkt eines schweren Schneesturms vor.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.