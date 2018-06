Kairo (dpa) - Am neunten Tag der Proteste gegen das Regime Mubarak ist die Lage in Ägypten heute eskaliert: Nach Angaben des Senders Al- Dschasira wurden rund 500 Menschen bei Straßenschlachten verletzt. Etwa 4000 Anhänger von Mubaraks Nationaldemokratischer Partei waren am Nachmittag auf den Tahrir-Platz in Kairo geströmt, um die Regimegegner zu vertreiben. Die Armee hatte zuvor die Menschen aufgerufen, die Demonstrationen zu beenden. Ägyptens Präsident Mubarak hatte gestern angekündigt, nicht mehr für die Wahl im Herbst zu kandidieren. Vorzeitig zurücktreten will er aber nicht.

