Brüssel (dpa) - Bei Flügen in Länder außerhalb Europas sollen die Passagierdaten künftig automatisch an europäische Terrorfahnder gehen. Per Gesetz will die EU-Kommission alle Airlines verpflichten, die Reservierungsdaten an die Behörden in den EU-Mitgliedsländern zu geben, wo die Maschine startet oder landet. Deutschlands oberster Datenschützer, Peter Schaar, lehnt die Pläne ab. FDP-Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger nannte das Vorhaben «problematisch». Die Linke warnte vor einem «gläsernen Fluggast».

