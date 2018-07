New York (dpa) - Medienmogul Rupert Murdoch will mit einer iPad- Zeitung ein altehrwürdiges Medium ins digitale Zeitalter bringen. Murdoch stellte heute in New York «The Daily» vor, eine Art elektronische Zeitung, die eigens für Apples Tablet-Computer iPad produziert wird. Der Preis: 99 US-Cent pro Woche. Das digitale Blatt soll besser als bisherige Medien Nachrichten, Analysen und Lesegeschichten mit Bildern und Videos verknüpfen.

