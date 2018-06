Kairo (dpa) - Bei den blutigen Auseinandersetzungen in Kairo ist nach einem Bericht des Nachrichtensender Al-Arabija ein Mensch getötet worden. Mindestens 350 Menschen seien verletzt worden. Der Sender berief sich auf Angaben des ägyptischen Gesundheitsministeriums. Etwa 4000 Anhänger von Präsident Husni Mubaraks Nationaldemokratischer Partei waren am Nachmittag auf den Tahrir-Platz in Kairo geströmt, um die Regimegegner zu vertreiben. Die Armee hatte zuvor die Menschen aufgerufen, die Demonstrationen zu beenden.

