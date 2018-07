Los Angeles (dpa) - Über ihre Schwangerschaft hat Sängerin Mariah Carey (41) bisher nicht viele Details verraten. Man weiß, dass sie zusammen mit ihrem Mann Nick Cannon (30) Zwillinge erwartet, jetzt will die Entertainment-Show «Access Hollywood» mehr über das Geschlecht des Nachwuchses erfahren haben.

Offenbar erwartet die Pop-Diva einen Jungen und ein Mädchen, heißt es aus angeblich gut informierten Kreisen. Nick Cannon selbst verriet «Access Hollywood» am Dienstag, dass Mariah ihre Hungerattacken mit exzessivem Kochen bekämpfen würde. Allerdings würde sie nichts davon selbst essen: «Sie kocht all das Essen und ihre Hungerattacken verschwinden. Dann muss ich alles essen und werde dick», sagte Cannon.

Momentan sind die werdenden Eltern laut «People.com» dabei, die Kinderzimmer zu dekorieren - in ihren Refugien in Los Angeles und in New York. Wenn Mariah Carey nicht in der Küche steht, soll sich vor allem mit Schwimmen fit halten, heißt es.