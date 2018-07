Berlin (dpa) - Der bei «Wetten, dass..» schwer verunglückte Samuel Koch glaubt fest daran, wieder laufen zu können. Koch sagte der «Bild am Sonntag»: «Ich will wieder voll zurück ins Leben. Ich weiß definitiv, dass ich hier auf meinen eigenen zwei Beinen rausgehen werde.» Auf einen Termin wollte er sich nicht festlegen. «Mein Ziel heißt: Je früher, desto besser.»

Koch ist derzeit in einer Schweizer Rehabilitationsklinik. Am 4. Dezember war er bei einer Wette schwer gestürzt und vom Hals abwärts gelähmt. «Wetten, dass ...»-Moderator Thomas Gottschalk hatte am 12. Februar bekanntgegeben, die ZDF-Show im Sommer abzugeben - nach 25 Jahren.

Samuel Koch gab sich bei dem Interview zuversichtlich. «Ich werde wieder glücklich sein, ich werde Spaß am Leben haben, das war immer so», sagte er. «Grundsätzlich sehe ich das Leben als Geschenk an. Und es wäre doof, wenn ich das Geschenk des Lebens nicht ausnutze und nicht annehme.» Vielen Menschen gehe es um einiges schlechter als ihm.

Allerdings habe er durchaus auch Augenblicke des Zweifels gespürt. «Ich hatte schon Momente, in denen ich lieber im Himmel gewesen wäre, als hier im Bett zu liegen», sagte Koch. «Im Himmel stelle ich mir es dann schöner vor, als in meiner misslichen Lage.»