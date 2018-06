Tripolis/Manama/Rabatt (dpa) - Panzerfäuste und Maschinenwaffen gegen Andersdenkende: Mit brutaler Gewalt haben Elitetruppen in Libyen die Gegner von Machthaber Muammar al-Gaddafi zusammengeschossen. Nach Berichten der Opposition starben binnen zwei Tagen mindestens 200 Menschen.

Doch der Protest breitet sich wie ein Flächenbrand aus. An den übrigen Brennpunkten in der islamischen Welt herrschte am Sonntag gespannte Ruhe. Lediglich in Teheran kam es zu neuen Zusammenstößen der Opposition mit der Polizei. Dabei wurde ein Demonstrant getötet.

Die Zahl der Toten in Libyen wurde am Sonntag von der Website «Libya al-Youm» mit 208 beziffert. In der Stadt Bengasi habe sich ein Teil der Soldaten den Aufständischen angeschlossen. Einige Städte sollen nach Angaben von Oppositionellen ganz oder zum Teil «befreit» sein. Von unabhängiger Seite ließen sich diese Informationen jedoch nicht verifizieren. In Libyen gibt es kaum ausländische Journalisten. Daneben wurden die meisten Internet-Verbindungen gekappt.

Der arabische Sender Al-Dschasira berichtete am Sonntag von bürgerkriegsähnlichen Zuständen in Bengasi. Augenzeugen sprachen davon, dass sich die Stadt in eine «Kriegszone» verwandelt habe. «Es ist ein riesiges Massaker, es ist einfach schrecklich», sagte ein anderer Augenzeuge.

In Al-Baidha im Osten sollen dem Vernehmen nach außer den Regimegegnern inzwischen auch bewaffnete Verbrecherbanden auf den Straßen unterwegs sein. Angeblich sollen an den Kämpfen in der Ostregion unter anderem Soldaten aus dem Tschad, aus dem Senegal, aus Zentralafrika, Simbabwe und Sierra Leone beteiligt sein.

Eine Gruppe von 50 muslimischen Geistlichen appellierte an die libyschen Sicherheitskräfte, nicht auf Zivilisten zu schießen. Sie riefen alle Muslime im Regime auf, nicht auf Brüder oder Schwestern zu schießen. «Stoppt das Massaker jetzt», heißt es in der Mitteilung. Vor dem Obersten Gericht in der libyschen Hauptstadt Tripolis demonstrierten am Sonntag Anwälte, Richter und Staatsanwälte gegen den Einsatz von Gewalt gegen Demonstranten. Das berichteten Augenzeugen.

Angesichts der blutigen Proteste in Libyen fordert die EU ein Ende der Gewalt in dem nordafrikanischen Land. «Ich bin darüber besorgt, was derzeit in Libyen geschieht», sagte die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton am Sonntagabend in Brüssel am Rande von Beratungen der EU-Außenminister. Die Europäische Union dränge «auf ein Ende der Gewalt und auf einen Dialog». Ashton bezog sich in ihrer Erklärung ausdrücklich auch auf das krisengeschüttelte Königreich Bahrain.