Bad Vilbel (dpa) - Der Sänger Max Raabe (48) lebt ohne Handy. «Ich brauche keines, ich schnorre das immer von anderen», verriet Raabe am Sonntag dem hessischen Privatsender Hit Radio FFH.

Über seine Musik sagte er: «Ich habe keine Message. Ich will einfach nur gute Musik machen und gut singen und zwar Unterhaltungsmusik.» Raabe hatte vor einer Woche in Hamburg seine jüngste Tournee eröffnet, die ihn und das Palast Orchester im Laufe des Jahres durch Deutschland, Europa und in die USA führt.

Musikalische Grundlage für «Küssen kann man nicht alleine» ist das gleichnamige Album, das der Bariton gemeinsam mit Annette Humpe geschrieben und vertont hat. Über seine Zusammenarbeit mit der Produzentin sagte Raabe in der FFH-Talksendung: «Ein Glücksfall.»