Berlin (dpa) - Als berühmtester Gangster des Landes war Renato Vallanzasca wohl jedem Italiener ein Begriff. In seinem Film erzählt Michele Placido die Geschichte jenes 1950 in Mailand geborenen Mannes, der bereits im Alter von neun Jahren erstmals mit dem Gesetz in Konflikt geraten sein soll.

Renato (Kim Rossi Stuart) stieg vom kleinen Ganoven zum König der Mailänder Unterwelt auf - mit allen Insignien eines Gangsterbosses. Dennoch kommt der Verbrecher mit dem Spitznamen «schöner René» bei den Frauen sehr gut an. (Engel des Bösen - Die Geschichte eines Staatsfeindes, Italien, Frankreich u.a. 2010, 128 Min., FSK ab 16, von Michele Placido, mit Nicola Acunzo, Moritz Bleibtreu, Kim Rossi Stuart)

www.engeldesboesen-derfilm.de