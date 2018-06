Hamburg (dpa) - Es ist ausgezählt: Die SPD hat mit 48,3 Prozent die Bürgerschaftswahl in Hamburg haushoch gewonnen. Das ergab die vom Landeswahlleiter im Internet veröffentlichte Auszählung der Zweitstimmen in allen Wahllokalen der Hansestadt. Die CDU landete mit 21,9 Prozent abgeschlagen in der Opposition. Die Grünen erreichten 11,2 Prozent, die Linke erzielte 6,4 Prozent. Erstmals nach sieben Jahren zieht auch die FDP mit 6,6 Prozent wieder in die Bürgerschaft ein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.