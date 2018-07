Berlin (dpa) - Der bei «Wetten, dass..» schwer verunglückte Samuel Koch glaubt fest daran, wieder laufen zu können. Koch sagte der «Bild am Sonntag», er wolle wieder voll zurück ins Leben. Er wisse definitiv, dass er aus der Klinik auf seinen eigenen Beinen rausgehen werde. Auf einen Termin wollte er sich nicht festlegen. Der 23- Jährige ist derzeit in einer Schweizer Rehabilitationsklinik. Am 4. Dezember war er bei einer Wette schwer gestürzt und vom Hals abwärts gelähmt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.