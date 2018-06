Berlin (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle hat sich erleichtert über die Freilassung der beiden «Bild-am-Sonntag»- Reporter aus iranischer Haft geäußert. Er bedankte sich bei allen, die an der Freilassung mitgewirkt hätten. Die beiden Journalisten waren nach mehr als viermonatiger Haft in der Nacht an Bord eines deutschen Regierungsflugzeugs nach Berlin zurückgekehrt. Sie waren gestern in Täbris freigelassen worden. Dort waren sie beim Versuch verhaftet worden, den Sohn und den Anwalt einer zum Tode verurteilten Frau zu interviewen.

