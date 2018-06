Berlin (dpa) - Für Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg wird es eng. Die Opposition will klären lassen, ob er in der Plagiatsaffäre sein Amt missbraucht hat. Laut «Spiegel» hatte der CSU-Politiker 2004 beim Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages eine Ausarbeitung in Auftrag gegeben. Das zehnseitige Papier soll er dann fast unverändert in seine Doktorarbeit übernommen haben. Die Bundeswehr bereitet derweil eine Trauerfeier für die drei Soldaten vor, die am Freitag in Afghanistan erschossen wurden.

