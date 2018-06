Berlin (dpa) - In Berlin haben am Nachmittag die Bund-Länder- Gespräche über einen Kompromiss im Hartz-IV-Streit begonnen. Davor gab es Hinweise auf eine mögliche Einigung. CDU und CSU sind dem Vernehmen nach bereit, den Regelsatz für Hartz-IV-Empfänger in diesem Jahr um insgesamt 8 Euro in zwei Schritten zu erhöhen. Dies wären 3 Euro mehr als bislang geplant. Die Unionsfraktionen hatten sich erst vehement dagegen gewehrt. Auch Kanzlerin Angela Merkel wollte einem Extra-Zuschlag bis zuletzt nicht zustimmen.

