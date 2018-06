Hamburg (dpa) - Der HSV Hamburg ist in der Vorrundengruppe B der Champions League auf den vierten Tabellenplatz zurückgefallen. Nach dem knappen 27:28 gegen den französischen Meister Montpellier HB ist die Teilnahme am Achtelfinale zwar nicht in Gefahr. Nun droht dem Tabellenführer der Bundesliga in der Runde der letzten 16 aber ein schwerer Gegner.

