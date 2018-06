Hamburg (dpa) - SPD-Triumph zum Auftakt des Superwahljahres, Fiasko für die CDU: Bei der vorgezogenen Bürgerschaftswahl in Hamburg erringen die Sozialdemokraten mit Spitzenkandidat Olaf Scholz nach ersten Prognosen die absolute Mehrheit der Mandate. Sie übernehmen nach zehn Jahren wieder das Amt des Bürgermeisters. Für die CDU dagegen ist es das schwächste Wahlergebnis seit Kriegsende in Hamburg. Die Grünen legen laut Prognosen leicht zu, werden aber vermutlich zum Regieren nicht gebraucht. Auch FDP und Linke sind in der Bürgerschaft vertreten.

