Stuttgart (dpa) - Die in Afghanistan verletzten Bundeswehrsoldaten sind am Abend in Stuttgart angekommen. Nach dpa-Informationen sollen fünf der sieben Verwundeten ins Bundeswehrkrankenhaus Ulm gebracht werden. Die beiden anderen Soldaten werden demnach mit dem Sanitäts- Airbus über Köln zur Behandlung in ein Krankenhaus nach Koblenz gebracht. Bei dem schlimmsten Angriff auf die Bundeswehr seit fast einem Jahr hatte am Freitag ein afghanischer Soldat in einem Vorposten in der Provinz Baghlan ein Blutbad angerichtet. Drei deutsche Soldaten wurden dabei getötet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.