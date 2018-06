Hamburg (dpa) - SPD-Triumph zum Auftakt des Superwahljahres, Fiasko für die CDU: Bei der vorgezogenen Bürgerschaftswahl am Sonntag in Hamburg haben die Sozialdemokraten mit Spitzenkandidat Olaf Scholz (52) nach dem vorläufigen amtlichen Teil-Endergebnis die absolute Mehrheit der Mandate errungen.

Sie übernehmen nach dem Machtverlust 2001 wieder das Amt des Bürgermeisters.

Für die CDU ist es das schwächste Wahlergebnis seit Kriegsende in Hamburg. Die Bundespartei legt damit 2011 einen Stolperstart hin. Schon in wenigen Wochen muss die CDU von Kanzlerin Angela Merkel in Sachsen-Anhalt (20. März), Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz (27. März) wichtige Landtagswahlen bestehen. Nach einer Analyse der Forschungsgruppe Wahlen war Hamburg allerdings kein bundespolitischer Stimmungstest.

Die Grünen legten laut den Zahlen des Statistischen Amtes Hamburg vom späten Abend leicht zu, werden aber zum Regieren aller Voraussicht nach nicht gebraucht. Auch FDP und Linke sind in der Bürgerschaft vertreten. Damit können die Liberalen nach miserablen Umfragen im Vorjahr für die kommenden Wahlen etwas Hoffnung schöpfen. Erstmals seit 1993 sitzt die FDP in allen 16 Landtagen.

Die Mandate im Hamburger Landesparlament verteilen sich wie folgt: SPD 62 Sitze (2008: 45), CDU 28 Sitze (56), Grüne 14 (12), FDP 9 Sitze (0), Linke 8 Sitze (8).

Nach dem vorläufigen amtlichen Teil-Endergebnis kam die vom früheren Bundesarbeitsminister Scholz geführte SPD auf 48,3 Prozent. Dies bedeutet einen Zugewinn von gut 14 Prozentpunkten und das beste Ergebnis der Sozialdemokraten bei einer Landtagswahl seit 1994 in Brandenburg. Bei der Bürgerschaftswahl 2008 lag die Hamburger SPD noch bei 34,1 Prozent. Im Wahlkampf hatte sich Scholz vor allem für einen wirtschaftsfreundlichen Kurs stark gemacht.

Die CDU mit dem bisherigen Bürgermeister Christoph Ahlhaus (41) erzielte nur noch 21,9 Prozent (2008: 42,6) - sie hat damit ihren Stimmenanteil praktisch halbiert. Ahlhaus sagte: «Diese Stunde ist schmerzhaft für die CDU, und sie reißt uns in Ratlosigkeit.» An der herben Niederlage für die CDU gebe es nichts zu beschönigen.