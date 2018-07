Einigung auf Hartz-Gesamtpaket: 8 Euro mehr beim Regelsatz erst 2012

Berlin (dpa) - In einem Kraftakt haben sich Koalition und SPD doch noch auf ein Gesamtpaket im Hartz-IV-Streit geeinigt. Der Regelsatz steigt rückwirkend zum 1. Januar wie geplant um 5 auf 364 Euro. Danach soll es beim Regelsatz Anfang 2012 eine weitere Erhöhung von 3 Euro geben, die dann noch um einen prozentualen Aufschlag ergänzt wird. Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen zeigte sich erleichtert. Auch SPD-Verhandlungsführerin Manuela Schwesig ist zufrieden. Das Bildungspaket für rund 2,5 Millionen Kinder sei noch einmal um 400 Millionen Euro aufgestockt worden.

SPD holt absolute Mehrheit in Hamburg

Hamburg (dpa) - SPD-Triumph zum Auftakt des Superwahljahres, Fiasko für die CDU: Bei der vorgezogenen Bürgerschaftswahl in Hamburg haben die Sozialdemokraten mit Spitzenkandidat Olaf Scholz die absolute Mehrheit der Mandate errungen. Sie übernehmen nach 10 Jahren wieder das Amt des Bürgermeisters. Für die CDU ist es das schwächste Wahlergebnis seit Kriegsende in Hamburg. Die Bundespartei legt damit 2011 einen Stolperstart hin. Nach einer Analyse der Forschungsgruppe Wahlen war Hamburg allerdings kein bundespolitischer Stimmungstest.

Nach SPD-Sieg Beratungen in Berlin

Berlin (dpa) - Nach dem SPD-Sieg bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg kommen heute in Berlin die wichtigsten Parteigremien zur Analyse des Wahlergebnisses zusammen. Als erstes trifft sich in der Bundeshauptstadt das CDU-Präsidium, um über die verheerende Wahlniederlage zu beraten. Danach kommt die SPD-Spitze zusammen. Mit dabei ist auch der Wahlsieger und künftige Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz. Die Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen, Hannelore Kraft, sprach von einem «hervorragender Auftakt für das Superwahljahr 2011».

Gaddafi-Sohn verspricht Reformen