Manama (dpa) - Zum ersten Mal in der Geschichte der Formel 1 ist ein Rennen aus politischen Gründen abgesagt worden. Der Große Preis von Bahrain wird nicht wie geplant am 13. März den Auftakt zur diesjährigen Saison bilden. Knapp drei Wochen vor dem geplanten WM-Auftakt auf dem Wüstenkurs in Sakhir gaben die Veranstalter heute die Entscheidung bekannt. Über eine Neuansetzung des Rennens wurde zunächst nichts bekannt. Bei den Unruhen waren in den vergangenen Tagen mindestens vier Menschen ums Leben gekommen.

