Frankfurt/Main (dpa) - Mit einem Tag Verzögerung beginnt die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer mit ihren Streiks bei der Bahn. Morgen sollen bundesweit zwei Stunden lang verschiedene Verbindungen bestreikt werden, teilte die Gewerkschaft in Frankfurt mit. Sie will mit den Aktionen einheitliche Tarifbedingungen für die rund 26 000 Lokführer bei nahezu allen Bahnunternehmen in Deutschland durchsetzen. Der GDL-Vorstand hatte die Aktionen am 3. Februar beschlossen und droht mit Ausweitung, falls es nicht zu einer Einigung kommt.

