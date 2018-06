Tallinn (dpa) - Estland hat nach dem Feuer-Tod von acht behinderten Kindern und zwei Betreuern Staatstrauer ausgerufen. Die Menschen starben gestern bei einem Brand in einem Heim in der Kleinstadt Haapsalu. Da das Haus aus Holz gebaut war, konnten sich die Flammen blitzschnell ausbreiten. Staatspräsident Toomas Hendrik Ilves sagte, das Unglück habe die Nation in einen Schockzustand versetzt. Die Ursache für den Brand ist noch immer unklar. Die Feuerwehr war drei Minuten nach dem Brandalarm zur Stelle, konnte die Flammen aber erst nach zwei Stunden unter Kontrolle bringen.

