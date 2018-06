Hildesheim (dpa) - Tod nach Internetbekanntschaft: Ein 27-Jähriger hat gestanden, die 23 Jahre alte Melanie getötet zu haben. Zum Prozessauftakt im Landgericht Hildesheim gab der Angeklagte zu, die junge Frau, die er im Internet kennengelernt hatte, mit Messerstichen in Hals und Oberkörper umgebracht zu haben. Der 27-Jährige hatte sich in einer Internet-Plattform als «Sarah» ausgegeben und sich mit der jungen Frau verabredet. Er lockte sie in seine Wohnung. Dort bedrohte er Melanie. Als sie sich gegen eine Vergewaltigung wehrte, stach der 27-Jährige laut Anklage zu und verging sich danach an der Leiche.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.