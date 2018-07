Tripolis (dpa) - In Libyen haben die gewaltsamen Proteste gegen das Regime von Staatschef Muammar al-Gaddafi die Hauptstadt Tripolis erreicht. Oppositionsanhänger brannten in der Nacht das Gebäude des Volkskongresses nieder. Nach Augenzeugenberichten soll das Gebäude des staatlichen Fernsehens geplündert worden sein. Die Lage in dem nordafrikanischen Land ist unübersichtlich. Mehrere Volksstämme sollen sich den Gaddafi-Gegnern angeschlossen haben. Ein Gaddafi-Sohn warnte vor einem Bürgerkrieg. Der Staatschef mied weiter die Öffentlichkeit. Die Gewalt in Libyen lässt die Ölpreise steigen.

