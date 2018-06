Frankfurt/Main (dpa) - Deutschland wird sein Staatsdefizit 2011 deutlich zurückfahren. Damit wird die Maastrichter Stabilitätsmarke nach Überzeugung der Bundesbank wieder eingehalten. Im laufenden Jahr erscheine ein Rückgang der Defizitquote Richtung 2 Prozent möglich, schreibt die Notenbank in ihrem Monatsbericht. Allerdings dürften keine Abstriche an den angekündigten Konsolidierungsmaßnahmen gemacht werden. Durch Konjunkturprogramme und Bankenrettung waren die Löcher in den öffentlichen Kassen in der Krise kräftig gewachsen, wobei der kräftige Aufschwung 2010 einen noch tieferen Graben verhinderte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.