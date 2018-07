Los Angeles (dpa) - Die kanadische Sängerin Céline Dion (42) fängt früh mit der Ausbildung ihrer Zwillinge an. «Wir sprechen hauptsächlich französisch mit ihnen», verrät die Sängerin über ihre vier Monate alten Zwillingen Nelson und Eddy in einem Interview mit Starmoderatorin Oprah Winfrey.

«Und sie sprechen französisch mit uns», scherzte die Grammy-Gewinnerin laut «Usmagazine.com» am Sonntag. Das Interview sollte in ganzer Länge am Montag ausgestrahlt werden. Darin erklären Dion und Ehemann René Angélil (68), Eltern von René Charles (10), auch die Namen ihres jüngsten Nachwuchses. Nach der Geburt Ende Oktober hätten sie eine Woche lang nur die Namen Baby A und Baby B gehabt, dann wurde daraus Nelson und Eddy. Vorbild waren Südafrikas Nationalheld Nelson Mandela und der französische Songschreiber Eddy Marnay. Dion war nach mehreren Versuchen mit künstlicher Befruchtung schwanger geworden. Ab Mitte März steht die Sängerin in der Casino-Stadt Las Vegas wieder auf der Bühne. Drei Jahre lang soll sie erneut in der Colosseum- Konzerthalle des Caesar's Palace auftreten, wo sie 2007 ihre fünfjährige Glitzershow «A New Day» beendet hatte.