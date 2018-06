Offenbach (dpa) - Am Mittwoch ist es zunächst in der Osthälfte noch heiter, von Westen zieht aber immer mehr dichte Bewölkung auf und ab dem Abend beginnt es im Westen zu schneien. Vor allem westlich des Rheins kann der Schnee nachfolgend auch in teils gefrierenden Regen übergehen.

Die Spanne der Höchsttemperaturen ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) mit Werten zwischen minus 6 Grad an der Oder und um 5 Grad am Rhein sehr groß. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus vorwiegend südöstlicher Richtung.

In der Nacht zum Donnerstag ist es im Osten und Südosten zunächst noch teils klar, sonst aber oft stark bewölkt bis bedeckt. Das Regen- und Schneefallgebiet kommt bis in die mittleren Landesteile ostwärts voran. Gebietsweise kann Glatteis auftreten. Dabei kühlt es in der Osthälfte ab auf Werte zwischen minus 5 und minus 14 Grad, in der Westhälfte auf 2 bis minus 4 Grad.