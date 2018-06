Berlin (dpa) - Ohne Doktortitel, aber mit voller Rückendeckung der Kanzlerin will Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg die Plagiatsaffäre durchstehen. Auch die Führung der Unionsfraktion sicherte dem angeschlagenen CSU-Star am Dienstag «uneingeschränkte Unterstützung» zu.

Die Solidaritätsfront bekam allerdings erste Risse. Bundestagspräsident Norbert Lammert scherte als erster Unionspolitiker aus, warf Guttenberg «Schlampigkeit» vor und kritisierte sein Krisenmanagement. CDU-Vorstandsmitglied Regina Görner verlangte weitere Erklärungen.

SPD und Linke legten Merkel die Entlassung ihres Ministers nahe. An diesem Mittwoch will die Opposition ihn im Bundestag zur Rede stellen. Die Universität Bayreuth prüft Guttenbergs Dissertation weiter auf kopierte Stellen. Zudem erwägt die Hochschule, die Werbung mit einem ihrer bekanntesten Absolventen einzustellen.

Guttenberg hatte in der vergangenen Woche bereits zwei Anläufe unternommen, die Affäre in den Griff zu bekommen. Zunächst bezeichnete er den Plagiatsvorwurf als «abstrus» und schloss lediglich einzelne Unkorrektheiten nicht aus. Dann ließ er den Doktortitel bis zur Aufklärung der Vorwürfe vorübergehend ruhen. Auf einer CDU-Veranstaltung im hessischen Kelkheim erklärte er am Montagabend schließlich seinen endgültigen Verzicht. Allerdings kann ihm formell nur die Universität den Titel aberkennen.

Er habe sich die Arbeit am Wochenende noch einmal angeschaut und dabei «gravierende Fehler» entdeckt, erklärte der Minister den Meinungswandel. Dazu zählten «besonders peinliche Beispiele» wie der aus der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» abgeschriebene Beginn seiner Einleitung.

Zu der Frage, wie solch gravierende Pannen passieren können, sagte der Minister, er habe «an der einen oder anderen Stelle den Überblick über die Quellen verloren». Er habe aber «nicht bewusst oder absichtlich in irgendeiner Form getäuscht», beteuerte er. Guttenberg bekräftigte auch, dass er keinen Ghostwriter eingespannt habe: «Ich habe diese Arbeit selber geschrieben, (...) ich stehe auch zu dem Blödsinn, den ich da geschrieben habe.» Der CSU-Politiker kam mit seinem Schritt einem Urteil der Universität Bayreuth über seine Dissertation zuvor.

Merkel blieb bei ihrer Unterstützung des Ministers und begrüßte den Verzicht auf den Doktortitel. In der «Stuttgarter Zeitung» bekräftigte sie, dass Guttenberg «ein ausgezeichneter Verteidigungsminister» sei, der ihr «volles Vertrauen» für Aufgaben wie die Bundeswehrreform habe. «Seine wissenschaftliche Arbeit hat mit diesen Aufgaben nichts zu tun.»