Berlin/Frankfurt/München (dpa) - Verspätungen, Zugausfälle, frierende Fahrgäste auf Bahnsteigen: Mit der ersten Warnstreikwelle im Bahn-Tarifkonflikt hat die Lokführergewerkschaft GDL den Zugverkehr in weiten Teilen Deutschlands behindert und teils ganz lahmgelegt. Im morgendlichen Berufsverkehr waren am Dienstag zehntausende Reisende von «erhebliche Einschränkungen» im Nah- und Fernverkehr betroffen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Nach dem Ausstand von 6.00 bis 8.00 sprach die GDL davon, dass rund 80 Prozent des Verkehrs betroffen gewesen seien. Für zwei Stunden blockiert wurden unter anderem die S-Bahnen in Berlin und Stuttgart. Erst bis zum Abend sollte sich der Betrieb allmählich wieder normalisieren. Die Deutsche Bahn setzte mehrere Hundert zusätzliche Mitarbeiter ein.

Nürnberg (dpa) - Niedrige Arbeitslosigkeit, die brummende Konjunktur und eine moderate Inflation haben die Kauflust der Verbraucher auf den höchsten Stand seit Herbst 2007 getrieben. Und die Konsumenten sind zuversichtlich auch für das weitere Jahr, wie der Vorstandschef der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK), Klaus Wübbenhorst, betont. Der Konsumklima-Index für März stieg auf 6,0 Punkte, nach revidiert 5,8 Punkten im Februar. Das Plus ist vor allem kräftig gestiegenen Einkommensaussichten zu verdanken.

München (dpa) - Leo Kirch hat gut acht Jahre nach der Pleite seines Medienimperiums im Schadenersatzstreit mit der Deutschen Bank eine weitere Niederlage erlitten. Das Landgericht München I wies am Dienstag eine milliardenschwere Schadenersatzforderung zurück und wies die entsprechende Klage damit in allen Punkten ab. Der Medienunternehmer wollte vor der 33. Zivilkammer einmal mehr seine Ansprüche gegen das Geldhaus durchsetzen (AZ: 33 09550/07) und verlangte Schadenersatz von rund 1,3 Milliarden Euro. Kirchs Anwälte wollen gegen das Urteil vorgehen. Der Streit dürfte weitergehen. Kirch macht den früheren Bank-Chef Rolf Breuer für die Insolvenz verantwortlich. Breuer hatte wenige Monate vor der Pleite der Kirch-Gruppe 2002 in einem Interview die Kreditwürdigkeit Kirchs angezweifelt.

