Berlin (dpa) - Verspätungen, Zugausfälle, frierende Fahrgäste auf Bahnsteigen: Mit ihrer ersten Warnstreikwelle hat die Lokführergewerkschaft GDL den Zugverkehr massiv gestört. Laut Bahn waren Millionen Kunden betroffen.

GDL-Chef Claus Weselsky sprach von 80 Prozent Zugausfall am frühen Morgen und einem «vollen Erfolg» für die Lokführer. Die GDL droht jetzt mit noch heftigeren Aktionen: «Wir können auch mehr. Wir können auch länger», sagte Weselsky.

Wann die Lokführer das nächste Mal streiken wollen, ist unklar. Man warte auf verbesserte Angebote der Arbeitgeber. Mit neuen Arbeitsniederlegungen schon in den nächsten Tagen ist wohl nicht zu rechnen: Man werde «der Arbeitgeberseite Zeit geben, sich den Streik noch mal eindrucksvoll vor Augen zu führen», sagte Weselsky. In den nächsten Tagen wird die GDL an ihre Mitglieder die Wahlzettel für die Urabstimmung über einen unbefristeten Streik versenden.

Die GDL will einheitliche Tarifstandards für rund 26 000 Lokführer in der gesamten Bahnbranche durchsetzen. Ein Kernpunkt sind einheitliche Einkommen auf dem Niveau des Marktführers Deutsche Bahn (DB) auch bei privaten Konkurrenten.

Die Bahn warf der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer Streik-Aktionen ohne Augenmaß vor. Dem Unternehmen sei jede Chance genommen worden, in irgendeiner Form Vorkehrungen zu treffen, «um zumindest die Auswirkungen abmildern zu können», sagte Personenverkehrs-Vorstand Ulrich Homburg. Als Schwerpunkte der Streiks nannte er die S-Bahnen, vor allem in Berlin, Stuttgart, Nürnberg, dem Rhein-Main-Gebiet, aber auch in München und Hamburg.

In Nordrhein-Westfalen waren laut Bahn besonders S-Bahnen im Rheinland und im Ruhrgebiet betroffen. Zudem sei deutschlandweit etwa ein Drittel der Fernverkehrszüge von den Streikaktionen betroffen gewesen. Empört zeigte sich Homburg über den Ausstand bei der S-Bahn Berlin: «Wie man dafür Verständnis in der Bevölkerung erreichen will, ist mir ein Rätsel». Wegen Technik-Problemen, für die vor allem das Unternehmen selbst verantwortlich gemacht wird, kann die S-Bahn seit mehr als einem Jahr nur einen eingeschränkten Verkehr bieten.

Die sechs großen Konkurrenten der Deutschen Bahn wollen nach dem Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL vorerst kein neues Angebot machen. «Wir sitzen am Tisch und warten, dass die Tür wieder aufgeht und die GDL zurückkommt», sagte ein Sprecher der Unternehmen Abellio, Arriva, Benex, Keolis, Veolia und Hessische Landesbahn am Dienstag in Hamburg. Es gebe kein neues Angebot, da schon mehrmals nachgebessert worden sei. Die unterschiedlichen Positionen rechtfertigten Streiks «in keinster Weise», sagte Verhandlungsführerin Ulrike Riedel.