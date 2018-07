Inhalt Seite 1 — CL: Real schafft 1:1 in Lyon - Chelsea siegt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Lyon/Kopenhagen (dpa) - Mesut Özil und Sami Khedira haben mit Real Madrid dem Angstgegner Olympique Lyon ein 1:1 (0:0)-Remis abgetrotzt und gute Karten für den ersten Viertelfinaleinzug der «Königlichen» in der Champions League seit sieben Jahren.

Der FC Chelsea setzte sich dank eines Tore-Doppelpacks von Nicolas Anelka (17./54. Minute) mit 2:0 (1:0) bei Außenseiter FC Kopenhagen durch und kann praktisch schon für das Viertelfinale planen.

Die deutschen Fußball-Nationalspieler Özil und Khedira erkämpften sich mit Spaniens Vorzeigeclub im Hinspiel bei den Franzosen ein 1:1. Ausgerechnet der langjährige Lyon-Angreifer Karim Benzema (65. Minute) beendete nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung den Real-Torfluch in Lyon. Sein Treffer reichte aber nicht zum Sieg, da Bafétimbi Gomis (84.) noch der Ausgleich gelang.

Schon ein torloses Remis im Rückspiel am 16. März im heimischen Santiago Bernabeu würde Real den eingeplanten Weg in die Runde der letzten Acht ebenen. Im Vorjahr war Madrid im Achtelfinale an den Franzosen gescheitert, noch nie konnte Real bislang in Stade de Gerland überhaupt ein Tor erzielen.

Auch im vierten Spiel in der Champions League in Lyon schien das Tor für Real wie vernagelt, zwei Aluminiumtreffer standen schon zu Buche, ehe Benzema der Premieren-Treffer gelang. Ein Sieg steht für Real gegen Lyon noch aus; auch in den drei Heimspielen seit 2005 gab es nur Unentschieden. Einen Fußball-Leckerbissen konnte das Starensemble gegen die unbequemen Franzosen allerdings erneut nicht bieten.

Der deutsche WM-Schiedsrichter Wolfgang Stark hatte in der Anfangsphase viel Arbeit. Robust gingen die Teams zu Werke. Ein Raunen ging erst durch die Menge, als Lyon-Schlussmann Hugo Lloris (31.) einen Freistoß von Cristiano Ronaldo mit Mühe abwehren konnte. Größer war die Chance für Gomis (34.), der einen Patzer von Iker Casillas im Real-Tor nicht ausnutzen konnte.

Khedira verrichtete seine Arbeit im defensiven Mittelfeld gewohnt solide, Özil konnte trotz einiger Ballkontakte kaum Glanzpunkte setzten. Spektakulärer agierte Ronaldo. Der nächste Freistoß des Portugiesen knallte gegen den Pfosten (48.). Kurz darauf prallte ein Kopfball von Sergio Ramos an die Latte (50.). Benzema hingegen traf gegen seine alten Kollegen nach einer schönen Kombination über Özil und Ronaldo eiskalt. Als alles nach dem ersten Real-Erfolg in Lyon aussah, schlug Lyon durch Gomis doch noch zurück.