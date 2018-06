Tripolis (dpa) - In der libyschen Hauptstadt Tripolis sind drei Sondermaschinen gelandet. Die Jets sollen Bundesbürger nach Deutschland zurückzuholen. Wie das Auswärtige Amt mitteilte, sollen die beiden Transall-Militärtransporter sowie der Airbus der Lufthansa noch im Lauf des Tages zurückfliegen. Erwartet wurde, dass der Großteil der etwa 400 Bundesbürger, die sich noch in Libyen aufhielten, ausreisen wollten. Angesichts der anhaltenden Unruhen hatte Außenminister Guido Westerwelle den Deutschen in Libyen empfohlen, jede Ausreisemöglichkeit zu nutzen.

