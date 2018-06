Bayreuth (dpa) - Der Verteidigungsminister räumt Fehler in seiner Doktorarbeit ein und will den Titel zurückgeben. Ausgestanden ist die Affäre für Karl-Theodor zu Guttenberg damit nicht. Die Uni Bayreuth prüft trotzdem, ob sie ihrem prominentesten Absolventen den Doktorgrad ihrerseits aberkennen muss. Die Kritik an dem Minister nimmt auch in den eigenen Reihen zu. Nach Bundestagspräsident Norbert Lammert meldete sich CDU-Vorstandsmitglied Regina Görner zu Wort. Zu Guttenberg müsse erklären, wie es zu den krassen Fehlern in seiner Dissertation gekommen ist, sagte sie der taz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.