Paris (dpa) - Europas größter Hotelkonzern Accor hat nach einem Verlust von 282 Millionen Euro 2009 fürs vergangene Geschäftsjahr einen Gewinn von 3,6 Milliarden Euro ausgewiesen.

Neben einem Einmalertrag aus der Abspaltung der Services-Sparte wurde das Wachstum dabei von einem robusten Nachfrageanstieg sowie gestiegenen Zimmerpreisen getragen, teilte das französische Unternehmen am Mittwoch in Paris mit.

Das Unternehmen reduzierte seine Schulden 2010 von 1,62 Milliarden auf 730 Millionen Euro. Nach der Abspaltung wurde der Jahresumsatz mit knapp sechs Milliarden Euro angegeben - ein Plus von 8,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert auf vergleichbarer Basis.

Accor hatte die Dienstleistungssparte Mitte des vergangenen Jahres unter dem Namen Edenred an die Börse gebracht. Das Unternehmen ist Weltmarktführer bei prepaid-Diensten wie Restaurant- und Reisegutscheinen mit 33 Millionen Nutzern in 40 Staaten.

Der Accor-Konzern ist mit Hotelmarken wie Ibis, Adagio, MGallery, Sofitel, Mercure, Pullman, Etap, Suitehotel, Motel 6 oder Formule 1 in rund 100 Staaten vertreten. Der Konzern bietet eine halbe Million Zimmer in 4100 Hotels sowie Dienste wie Thalassa an und ist mit seinen 145 000 Mitarbeitern in 90 Ländern präsent.

