Barcelona (dpa) - Die Formel 1 absolviert nach der Absage der Bahrain-Veranstaltung wie erwartet vom 8. bis 11. März in Barcelona ihre letzten Testfahrten vor dem Saisonauftakt. Das bestätigten die Verantwortlichen des Circuit de Catalunya in einer Presseerklärung.

Die Rennställe hatten bereits vom 18. bis 21. Februar Testrunden auf dem Grand-Prix-Kurs nahe Barcelona gedreht. Nachdem sowohl das Rennen am 13. März als auch die ursprünglich für den Zeitraum vom 3. bis 6. März geplanten Testfahrten in Bahrain wegen der Unruhen abgesagt worden waren, hatte sich die Ersatzlösung Barcelona bereits abgezeichnet. Der Kurs in Katalonien gilt generell als Gradmesser.

Problematisch ist jedoch, dass die Temperaturen dort in dieser Zeit bei weitem nicht so hoch sind, wie beim Auftaktrennen in Australien und zwei Wochen später in Malaysia. Daher wird es für Weltmeister Sebastian Vettel im neuen Red Bull und seine Widersacher schwer, die neuen Reifen unter den zu erwartenden Rennbedingungen zu testen.

Offen ist bislang, ob und wenn ja, wann der Große Preis von Bahrain nachgeholt werden kann. Spekuliert wird, dass es am Ende der Saison möglich wäre. Allerdings ist der Rennkalender dann schon recht voll. Gegebenenfalls könnte die WM in diesem Jahr doch in 19 statt 20 Rennen entschieden werden. Der Saison beginnt nun am 27. März in Melbourne.