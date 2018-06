Hamburg/Berlin (dpa) - Der spanische Schauspieler und Frauenschwarm Javier Bardem (41) findet sich selbst gar nicht schön. «Ich sehe doch aus wie ein Affe», sagte der Oscar-Preisträger, der dieses Jahr erneut für den wichtigsten Filmpreis der Welt nominiert ist, der Frauenzeitschrift «Brigitte».

Bardem, der mit der Schönheit Penélope Cruz (36) seit kurzem ein Kind hat, gilt als uneitel. In seiner oscarprämierten Rolle im Film «No Country for Old Men» hatte er als Nebendarsteller eine hässliche Pilzfrisur. In dem Film «Biutiful», für den er jetzt als bester Hauptdarsteller nominiert ist, trägt er sogar eine Windel. «Das alles gehört zum Beruf eines Schauspielers dazu.»

Im Drama «Biutiful» spielt Bardem einen todkranken Vater. Die Oscar-Verleihung 2011 geht an diesem Sonntag in Los Angeles über die Bühne.

