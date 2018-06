Dubai (dpa) - Florian Mayer und Philipp Petzschner haben beim stark besetzten ATP-Tennis-Turnier in Dubai das Viertelfinale erreicht. Mayer bezwang den Kasachen Andrej Golubjew klar mit 6:3, 6:4 und trifft nun auf den an Nummer zwei gesetzten Serben Novak Djokovic.

Petzschner gewann bei der mit 2,2 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung das Achtelfinal-Duell gegen seinen Davis-Cup-Kollegen Philipp Kohlschreiber mit 6:0, 4:6, 6:2 und bekommt es nun mit dem an drei gesetzten Tschechen Tomas Berdych zu tun.

In einer kuriosen Partie entschied Petzschner, der Anfang März gegen Kroatien sein Davis-Cup-Comeback geben wird, den ersten Satz bereits nach knapp 20 Minuten für sich. Erst zu Beginn des zweiten Durchgangs gewann Kohlschreiber sein erstes Spiel und glich wenig später nach Sätzen zum 1:1 aus. Im dritten Abschnitt verlor die deutsche Nummer eins aber wieder den Faden. Petzschner zog schnell auf 3:0 davon und sicherte sich nach 1:34 Stunden den Sieg.

Mayer hatte mit Golubjew dagegen keine Probleme und benötigte gerade einmal 74 Minuten für seinen Erfolg. Der Bayreuther steht zum vierten Mal in diesem Jahr beim einem Turnier im Viertelfinale. Bei mit 442 500 Dollar dotierten Veranstaltung in Delray Beach (US-Bundesstaat Florida) schied Björn Phau dagegen als letzter Deutscher aus. Der 31-Jährige aus Weilerswist musste sein Erstrundenspiel gegen den an Nummer zwei gesetzten Amerikaner Mardy Fish beim Stand von 0:5 wegen Fiebers aufgeben.