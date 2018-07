Inhalt Seite 1 — Politische Unruhen treiben Ölpreise Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Main (dpa) - Die Öl- und Benzinpreise kennen wegen der politischen Unruhen in Libyen und anderen arabischen Ländern derzeit nur eine Richtung: nach oben.

Allen voran bereiten die bürgerkriegsähnlichen Zustände im ölreichen Wüstenstaat des umstrittenen Machthabers Muammar al-Gaddafi Händlern und Experten Kopfzerbrechen. In Deutschland kostet der Liter Superbenzin aktuell im Durchschnitt 1,501 Euro, wie der ADAC am Mittwoch in München mitteilte.

Im Vergleich zur Vorwoche bedeute dies ein Plus von 2,8 Cent. Der Dieselpreis kletterte um 0,5 Cent auf 1,379 Euro. Im Januar war der Preis für einen Liter Superbenzin nach Angaben eines ADAC-Sprechers bereits auf über 1,51 Euro gestiegen. Dies war damals der höchste Stand seit Sommer 2008, als der Spritpreis mit 1,58 Euro ein Allzeithoch erreicht hatte.

Der jetzige Anstieg ist nach Ansicht des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) allerdings nicht gerechtfertigt - und kommt vor allem den Ölkonzernen zugute. «Bisher ist eigentlich nichts passiert, was die Ölförderung angeht. Die Lager sind sehr gut gefüllt», sagte Gerd Lottsiepen, beim VCD für Verkehrspolitik zuständig, der Nachrichtenagentur dpa. Problematisch werde die Lage erst, wenn Unruhen wie in Libyen auf andere wichtige Erdölländer übergriffen.

«Die Konzerne machen das, was sie immer getan haben: Sie nutzen jede Gelegenheit, um mehr Geld zu verdienen», kritisierte Lottsiepen und fügte hinzu: «Was da mitgenommen wird, ist ein Sonderprofit wegen der Nervosität.»

Internationale Öl- und Gaskonzerne hatten wegen der Unruhen ihre Förderung in Libyen zumindest zeitweise eingestellt und Mitarbeiter aus dem Krisenland abgezogen, darunter auch die Öl- und Gastochter des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF Wintershall. Ein Sprecher bestätigte, «dass die Öl- und Gasproduktion in Libyen aus Sicherheitsgründen vorübergehend eingestellt wurde».

Seit den ersten Unruhen in der arabischen Welt in Tunesien und Ägypten hat sich Öl in Europa um mehr als zehn Prozent verteuert. Verschärft wurde die Lage zuletzt durch die blutigen Proteste in Libyen. Derzeit kostet ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent rund 110 Dollar. Mitte Januar lag der Preis noch bei 95 Dollar, Mitte 2010 gar bei 75 Dollar. US-Rohöl der Marke WTI war zuletzt weniger vom Preisanstieg betroffen, hat aber ebenfalls stark auf knapp 98 Dollar zugelegt. Damit kostet Rohöl derzeit so viel wie zuletzt vor zweieinhalb Jahren.