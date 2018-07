Los Angeles (dpa) - Nach «Kampf der Titanen» ist dem französischen Regisseur Louis Leterrier erneut nach Action zumute. Dem «Hollywood Reporter» zufolge dreht er für das Hollywoodstudio Summit Entertainment den Bankräuberstreifen «Now You See Me».

Darin liefert sich ein Team von weltberühmten Zauberern mit der US-Bundespolizei FBI ein Katz-und-Maus-Spiel. Die Illusionisten bauen die Raubüberfälle geschickt in ihre Bühnenshow ein und lassen die Zuschauer an dem Profit teilhaben. Über die Rollenbesetzung wurde noch nichts bekannt. Für das Götter-Duell «Kampf der Titanen» holte Leterrier «Avatar»-Star Sam Worthington in der Rolle des griechischen Helden Perseus auf die Leinwand. Zuvor drehte der Action-Spezialist mit Jason Statham «The Transporter» und «Transporter - The Mission» und mit Edward Norton als grünem Muskelmann «Der unglaubliche Hulk».