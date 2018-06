Oslo (dpa) - Mit einer beeindruckenden Show sind am Abend die nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Oslo eröffnet worden. Vor mehreren Tausend Zuschauern im Stadtzentrum gab der Präsident des Ski-Weltverbandes FIS, Gian Franco Kasper, das Fest frei. Unter den Gästen waren auch das norwegische Kronprinzenpaar Hakon und Mette Marit. Bis zum 6. März kämpfen mehr als 600 Athleten aus 50 Nationen in 21 Wettbewerben um Titel und Medaillen.

