Mailand (dpa) - Mario Gomez hat für den FC Bayern München das Tor zum Viertelfinale der Champions League weit aufgestoßen. Durch den Treffer des Nationalstürmers in der 89. Minute gewann der deutsche Fußball-Meister bei Inter Mailand mit 1:0. Vor 70 000 Zuschauern eröffnet der knappe Erfolg den Bayern alle Chancen, um am 15. März vor heimischem Publikum den Einzug in das Viertelfinale perfekt zu machen. Das zweite Champions- League-Achtelfinal-Hinspiel vom Abend zwischen Olympique Marseille und Manchester United endete 0:0.

