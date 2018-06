New York (dpa) - UN-Generalsekretär Ban Ki Moon will dafür sorgen, dass die Verantwortlichen für die Gewalt in Libyen vor einem internationalen Gericht zur Rechenschaft gezogen werden. Nach Einschätzung seiner Völkermordexperten ließen die Berichte aus Libyen schwere Verstöße gegen die Menschenrechte vermuten, sagte Ban. Er verurteile die Gewalt auf das Schärfste. Der UN-Chef kündigte an, dass er mehrere seiner Unter-Generalsekretäre nach Ägypten, Tunesien und andere Länder der Region entsenden werde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.