Tripolis (dpa) - Libyens Staatschef Muammar al-Gaddafi denkt nicht an Rücktritt. Er werde weiter kämpfen und als «Märtyrer» sterben, sagte er im Staatsfernsehen. Für die seit einer Woche anhaltenden Proteste gegen sein Regime mit vielen hundert Toten macht er drogenkranke Jugendliche und ausländische Medien verantwortlich. Der Weltsicherheitsrat fordert Gaddafi auf, die Gewalt gegen Demonstranten sofort zu beenden. Am Abend landete in Frankfurt am Main eine Lufthansa-Maschine mit Deutschen aus Tripolis.

