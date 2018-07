Los Angeles (dpa) - Die Oscar-Gewinner stehen fest, nur kennt noch keiner ihre Namen: Die Abgabefrist für die Stimmzettel der mehr als 5700 Oscar-Juroren bei der Filmakademie in Beverly Hills ist abgelaufen. Bis zur Oscar-Vergabe am Sonntag werden Mitarbeiter der Prüfgesellschaft PricewaterhouseCoopers die Stimmen auszählen und das Ergebnis dann in verschlossenen Umschlägen direkt zur Preis-Gala bringen. Das Historiendrama «The King's Speech» ist mit zwölf Nominierungen Oscar-Favorit, gefolgt von dem Western-Remake «True Grit» mit zehn Gewinnchancen.

kml